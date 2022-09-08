МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин России хотел бы появления в банковской системе безотзывных вкладов, которые при этом бы полностью покрывались "страховкой" АСВ, однако пока юридическое сообщество выступает против такого нововведения, заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума Алексей Моисеев. Минфин планирует вернуться на рынок долга в сентябре

Безотзывные вклады не дают вкладчику досрочно снять часть средств или закрыть свой счет — для этого нужно будет дождаться окончания срока договора. Сегодня в России таких вкладов нет, вкладчики могут забрать свои средства в любой момент, а банк обязан их вернуть по первому же требованию.

"Мы этого очень хотим, но считаем, чтобы справедливость сохранялась, надо ввести полное страхование этих вкладов", — прокомментировал Моисеев вопрос о введении безотзывных вкладов.

Моисеев пояснил, что если банк решит запустить такой продукт, то он должен будет отчислять Агентству страхования вкладов (АСВ) страховой взнос из расчета полной суммы вклада, а не на 1,4 миллиона рублей.

При этом Моисеев отметил, что до сих пор ведомство сталкивалось с противостоянием со стороны юридического сообщества, поскольку, согласно позиции этого сообщества, такой накопительный инструмент противоречит праву человека распоряжаться своим имуществом. "Будем бороться", — заключил замминистра финансов.