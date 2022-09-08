МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ПЕРЕД ФИНАНСОВЫМ СЕКТОРОМ РФ СТОИТ ВЫЗОВ НАРАСТИТЬ ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ДОВЕРИЕ ИНВЕСТОРОВ — НАБИУЛЛИНА
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https://1prime.ru/finance/20220908/838050871.html
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ПЕРЕД ФИНАНСОВЫМ СЕКТОРОМ РФ СТОИТ ВЫЗОВ НАРАСТИТЬ ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ДОВЕРИЕ ИНВЕСТОРОВ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220908/838050871.html
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