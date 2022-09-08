Мишустин призвал развивать инновации на финансовым рынке и внедрять цифровые активы
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. России необходимо интенсивно развивать инновационные направления на финансовым рынке, заниматься внедрением цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспечивая при этом независимость и кибербезопасность системы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.
По его словам, важно доработать и принять стратегию развития финансового рынка до 2030 года, исходя из текущих для него вызовов.
"Ее (стратегии развития финансового рынка — ред.) последовательная реализация совместно с Банком России может увеличить поток дополнительных инвестиций в развитие отечественной экономики. Необходимо интенсивно развивать инновационные направления, заниматься внедрением цифровых финансовых активов", — отметил Мишустин.
Помимо этого глава кабмина напомнил, что российской экономике нужна ускоренная цифровизация сектора, поскольку в мире, который активно переходит на облачную инфраструктуру, это "важнейший элемент" конкурентоспособности.
"То, что раньше занимало недели и месяцы, происходит за пару кликов мышкой или касаний экрана смартфона. Но при этом мы обязаны сохранять независимость от регуляторов государств, где расположены серверы. И конечно – обеспечить кибербезопасность нашей системы", — пояснил Мишустин.
https://1prime.ru/finance/20220908/838050903.html