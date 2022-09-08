МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. России необходимо интенсивно развивать инновационные направления на финансовым рынке, заниматься внедрением цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспечивая при этом независимость и кибербезопасность системы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума. Мишустин назвал важнейшую задачу правительства

По его словам, важно доработать и принять стратегию развития финансового рынка до 2030 года, исходя из текущих для него вызовов.

"Ее (стратегии развития финансового рынка — ред.) последовательная реализация совместно с Банком России может увеличить поток дополнительных инвестиций в развитие отечественной экономики. Необходимо интенсивно развивать инновационные направления, заниматься внедрением цифровых финансовых активов", — отметил Мишустин.

Помимо этого глава кабмина напомнил, что российской экономике нужна ускоренная цифровизация сектора, поскольку в мире, который активно переходит на облачную инфраструктуру, это "важнейший элемент" конкурентоспособности.

"То, что раньше занимало недели и месяцы, происходит за пару кликов мышкой или касаний экрана смартфона. Но при этом мы обязаны сохранять независимость от регуляторов государств, где расположены серверы. И конечно – обеспечить кибербезопасность нашей системы", — пояснил Мишустин.