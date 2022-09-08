МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал брокерам, депозитариям и доверительным управляющим сообщать клиентам о предстоящих изменениях в тарифах и условиях обслуживания не позднее чем за 10 рабочих дней до их введения, следует из сообщения регулятора. Набиуллина рассказала о стоящем перед финансовым сектором вызове

"Брокерам, депозитариям и доверительным управляющим следует заблаговременно, не позднее чем за 10 рабочих дней, сообщать клиентам о предстоящих изменениях в тарифах и условиях обслуживания", — говорится в сообщении.

Сейчас финансовые организации обычно просто размещают регламенты и стандартные формы договоров с новыми условиями на своих сайтах, иногда за пару дней до их вступления в силу, отмечает Центробанк. При этом они считают, что если клиент не направил возражение или пользуется услугой на новых условиях, то по умолчанию с ними согласен, добавляет регулятор.

"Такой подход приводит к тому, что инвесторы часто не узнают вовремя о новых условиях и не используют свое право на то, чтобы действительно согласиться или отказаться от них. А значит, не могут свести к минимуму возможные издержки", — поясняет ЦБ РФ.

Банк России также рекомендует анонсировать изменения не только на сайтах, но и через личные кабинеты, мобильные приложения, электронную почту и оповещения по смс либо по телефону.

Регулятор также обращает внимание участников рынка, что надо гарантировать клиенту возможность расторгнуть договор, если он не согласен с новыми условиями обслуживания.