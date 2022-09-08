МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Банк России готов поменять регулирование, чтобы повысить аппетит банков к кредитованию долгосрочных проектов, обсуждает с правительством их критерии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на сессии Московского финансового форума. Трасс заморозит счета за газ и электричество на два года с 1 октября

"Банки должны играть большую роль в финансировании инвестиционных проектов. Они не могут быть прямыми инвесторами — за ними стоят вкладчики и кредиторы, они не акционеры, но длинные кредиты под инвестиции они должны давать больше. Мы готовы поменять регулирование для этого", — заявила глава ЦБ.

"И мы обсуждаем с правительством, какие критерии проектов могут быть для того, чтобы мы настроили регулирование и повысили аппетит банков к такого рода кредитованию", — добавила Набиуллина.

РИА Новости выступает информационным партнером Мосфинфорума.