Набиуллина заявила о готовности Центробанка поменять регулирование
Набиуллина: ЦБ готов менять регулирование, чтобы банки давали больше длинных кредитов экономике
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Банк России готов поменять регулирование, чтобы повысить аппетит банков к кредитованию долгосрочных проектов, обсуждает с правительством их критерии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на сессии Московского финансового форума.
"Банки должны играть большую роль в финансировании инвестиционных проектов. Они не могут быть прямыми инвесторами — за ними стоят вкладчики и кредиторы, они не акционеры, но длинные кредиты под инвестиции они должны давать больше. Мы готовы поменять регулирование для этого", — заявила глава ЦБ.
"И мы обсуждаем с правительством, какие критерии проектов могут быть для того, чтобы мы настроили регулирование и повысили аппетит банков к такого рода кредитованию", — добавила Набиуллина.
РИА Новости выступает информационным партнером Мосфинфорума.
https://1prime.ru/finance/20220908/838051502.html
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