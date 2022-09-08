МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин России рассматривает в числе вариантов решения проблемы заблокированных западными странами активов россиян возможность разрешить нерезидентам выкупить их с использованием рублевых счетов типа С, заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума Алексей Моисеев. Кудрин призвал вернуть рублю статус конвертируемого

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью газете "Ведомости" в понедельник предложил для решения проблемы заблокированных западными странами активов разрешить нерезидентам выкупить иностранные бумаги у россиян с использованием рублевых счетов типа С, а взамен позволить продать российские бумаги.

"Такой вариант рассматривается в числе прочих", — прокомментировал Моисеев вышеуказанное предложение.

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