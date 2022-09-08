МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Россияне по-прежнему для сбережений предпочитают преимущественно рублевые депозиты, объем которых в июле-августе вырос на 530 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ. Новый суверенитет. Набиуллина, Силуанов и Кудрин обозначили точки роста

"Для размещения сбережений граждане по-прежнему используют преимущественно рублевые депозиты в российских банках, объем которых во втором квартале вырос на 1,9 триллиона рублей, а в июле — августе – на 530 миллиардов рублей", — сказано в сообщении.

При этом ранее ЦБ сообщал, что средства населения в июле увеличились на 158 миллиардов рублей, при этом основной рост произошел за счет рублевых остатков, которые выросли на 313 миллиардов рублей, в то время как валютные сократились на 156 миллиардов рублей.