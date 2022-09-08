ВАШИНГТОН, 8 сен — ПРАЙМ. США продлили до 7 декабря генеральную лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России, сообщает минфин страны. США надеются, что Китай поддержит введение "потолка цен" российской нефти

Как говорится в сообщении, генеральная лицензия предусматривает исключения из запрета на взаимодействие с Центробанком, Фондом национального благосостояния и минфином РФ "для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов".

Новая генлицензия будет действовать до 7 декабря, указывается в сообщении