США продлили лицензию на налоговые операции в России до 7 декабря
Минфин США продлил лицензию на налоговые операции в России до 7 декабря
Читать 1prime.ru в
ВАШИНГТОН, 8 сен — ПРАЙМ. США продлили до 7 декабря генеральную лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России, сообщает минфин страны.
Как говорится в сообщении, генеральная лицензия предусматривает исключения из запрета на взаимодействие с Центробанком, Фондом национального благосостояния и минфином РФ "для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов".
Новая генлицензия будет действовать до 7 декабря, указывается в сообщении
https://1prime.ru/finance/20220908/838060846.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.