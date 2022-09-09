МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Москвичи, которые будут голосовать 9-11 сентября в формате онлайн, автоматически станут участниками акции "Миллион призов", где будет возможность выиграть призовые баллы либо один из ста автомобилей — но она может заинтересовать мошенников, предупредил в эфире радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев. Мошенники стали мстить за розыгрыши, сообщил Kaspersky

По его словам, преступники могут сделать попытку узнать банковские данные людей, сообщая им информацию о якобы выигранных призах.

Затем мошенники попросят сообщить им номер карты, на которую якобы поступят деньги. Человек после передачи мошенникам своих банковских данных рискует утратить все средства, которые имеются на счету карты. "Радуясь сообщению о выигрыше, нельзя забывать, что мошенники часто играют именно на таких эмоциях. Когда человек рад, он хочет быстрее получить деньги и соглашается на любые условия", – подчеркнул Соловьев.

Чтобы избежать такого, надо перепроверять информацию о призах, которая выложена на официальном сайте акции, советует эксперт.