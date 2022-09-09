МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Валютный счет в подсанкционном банке можно использовать как удобный финансовый инструмент, рассказал в эфире радио Sputnik главный экономист консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин. Эксперт рассказал, что делать не желающим отказаться от доллара инвесторам

По его словам, иностранную валюту следует рассматривать в качестве инструмента, чтобы сыграть на ожидаемом удешевлении рубля. "Спекулировать на валюте можно, спекулировать, пользуясь счетами в банках, попавших в санкционные списки, тоже можно. Нам что от этого нужно? Купил за рубли, получил рублями. Ничего в большинстве своем мы и раньше от валюты не хотели. Очень приличная часть валютных счетов появилась, когда валюта покупалась за рубли, и в рублях деньги снимались. Потому что для внутреннего обращения нам валюта не нужна", – пояснил Надоршин.

По его словам, сейчас российское население наличную иностранную валюту ценит выше, чем безналичную: в условиях дефицита в банки ее не несут."Понятно, что подсанкционным банкам наличную валюту взять негде, разве что в ограниченном количестве", – отметил Надоршин.

По его словам, такие банки больше ценят своих клиентов, чем те финансовые организации, в отношении которых ограничения не вводились, и хороши тем, что не спешат брать комиссию. "Это нынче большой плюс", – отметил эксперт.

Что касается динамики курса рубля, то снижение вполне вероятно, при этом оно не навредило бы российской экономике, сказал Надоршин.

"У экспортеров большие проблемы с текущим курсом рубля. Голоса, что хотелось бы видеть рубль подешевле, уже который месяц доносятся из правительства", — сказал он.

Кроме того, не видно прорыва с точки зрения внутренних цен, они остаются некомфортно высокими, добавил он, заметив, что основные операторы, заводящие в Россию товары, очевидно, держат курсы по евро и доллару не текущие. "Похоже, их базовый ориентир – это 80 рублей за доллар… Обратите внимание, мы практически не видим докризисных цен. И проблема в оптовом звене. Там что-то "застряло". А если выражаться правильным экономическим языком, то, похоже, у игроков в опте, у импортных брокеров образовалась хорошая рыночная власть, и они могут навязать российскому рынку не самые адекватные текущим реалиям цены", – сказал эксперт.

По его мнению, удешевление российской валюты не повлияло бы даже на уровень инфляции, так как на внутреннем рынке цены уже соответствуют курсу на уровне 80 рублей за доллар.