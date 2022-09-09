Эксперт Надоршин: валютный счет в подсанкционном банке — удобный инструмент
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Валютный счет в подсанкционном банке можно использовать как удобный финансовый инструмент, рассказал в эфире радио Sputnik главный экономист консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.
По его словам, иностранную валюту следует рассматривать в качестве инструмента, чтобы сыграть на ожидаемом удешевлении рубля. "Спекулировать на валюте можно, спекулировать, пользуясь счетами в банках, попавших в санкционные списки, тоже можно. Нам что от этого нужно? Купил за рубли, получил рублями. Ничего в большинстве своем мы и раньше от валюты не хотели. Очень приличная часть валютных счетов появилась, когда валюта покупалась за рубли, и в рублях деньги снимались. Потому что для внутреннего обращения нам валюта не нужна", – пояснил Надоршин.
По его словам, сейчас российское население наличную иностранную валюту ценит выше, чем безналичную: в условиях дефицита в банки ее не несут."Понятно, что подсанкционным банкам наличную валюту взять негде, разве что в ограниченном количестве", – отметил Надоршин.
По его словам, такие банки больше ценят своих клиентов, чем те финансовые организации, в отношении которых ограничения не вводились, и хороши тем, что не спешат брать комиссию. "Это нынче большой плюс", – отметил эксперт.
Что касается динамики курса рубля, то снижение вполне вероятно, при этом оно не навредило бы российской экономике, сказал Надоршин.
"У экспортеров большие проблемы с текущим курсом рубля. Голоса, что хотелось бы видеть рубль подешевле, уже который месяц доносятся из правительства", — сказал он.
Кроме того, не видно прорыва с точки зрения внутренних цен, они остаются некомфортно высокими, добавил он, заметив, что основные операторы, заводящие в Россию товары, очевидно, держат курсы по евро и доллару не текущие. "Похоже, их базовый ориентир – это 80 рублей за доллар… Обратите внимание, мы практически не видим докризисных цен. И проблема в оптовом звене. Там что-то "застряло". А если выражаться правильным экономическим языком, то, похоже, у игроков в опте, у импортных брокеров образовалась хорошая рыночная власть, и они могут навязать российскому рынку не самые адекватные текущим реалиям цены", – сказал эксперт.
По его мнению, удешевление российской валюты не повлияло бы даже на уровень инфляции, так как на внутреннем рынке цены уже соответствуют курсу на уровне 80 рублей за доллар.
https://1prime.ru/finance/20220909/838061601.html