Денежная база России в узком определении выросла с 26 августа по 2 сентября
ЦБ: денежная база России в узком определении выросла до 14,421 триллиона рублей ко 2 сентября
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 2 сентября составил 14,421 триллиона рублей после 14,384 триллиона на 26 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 37 миллиардов рублей, или на 0,3%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20220909/838064359.html
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