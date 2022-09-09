МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 2 сентября составил 14,421 триллиона рублей после 14,384 триллиона на 26 августа, сообщил Банк России. Международные резервы России снизились ко 2 сентября

Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 37 миллиардов рублей, или на 0,3%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.