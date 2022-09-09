МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Банк России на фоне стабильного курса рубля и замедления инфляции может на очередном заседании снизить ключевую ставку с 8% до 7%, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research. Центробанк смягчил порядок выдачи наличных с валютных счетов

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 16 сентября.

"Банк России может снизить ключевую ставку с 8% до 7%. Причины следующие: в последние месяцы потребительские цены снижаются быстрее, чем обычно, и, вероятно, продолжат снижаться в сентябре; резких колебаний курса рубля также не ожидается", — сказано в сообщении Telegram-канала "Сбера".

ЦБ в конце февраля на фоне введения против России санкций и резко возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20%, что стабилизировало ситуацию со вкладами в банках и не дало раскрутиться инфляционной спирали. Однако уже в апреле регулятор перешел к снижению ставки: весной она снизилась на 9 процентных пунктов, а летом — еще на 3 процентного пункта, до 8% годовых.

Банк России в июле пообещал оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки во втором полугодии. Согласно прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2022 году составит 10,5-10,8%, а с 25 июля и до конца года будет находиться в диапазоне 7,4-8%.