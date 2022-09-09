МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за август 2022 года уменьшился в рублях на 286 миллиардов — до 11,87 триллиона рублей, а в долларах — сократился на 1,6 миллиарда, до 196,627 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина. Минфин приобрел облигации "Уральских авиалиний" в августе

"По состоянию на 1 сентября 2022 года объем ФНБ составил 11 869 900,7 миллиона рублей, или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год,…что эквивалентно 196 626,7 миллиона долларов", — говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,29 триллиона рублей (или 137,323 миллиарда долларов), что составляет 6,2% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

На 1 августа 2022 года объем ФНБ составлял 12,156 триллиона рублей, или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, что в долларовом эквиваленте составляло 198,269 миллиарда долларов. Объем ликвидны активов фонда месяцем ранее составлял 8,664 триллиона рублей (141,309 миллиарда долларов), или 6,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 августа было размещено 49,189 миллиарда евро, 5,315 миллиарда фунтов стерлингов, 768,258 миллиарда японских иен, 309,720 миллиарда китайских юаней, 4,5 миллиона рублей, 554,910 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 528,8 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 309,75 миллиарда рублей и 2,221 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.

Еще 1,518 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 68 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей — в обыкновенные акции АО "Дом.РФ", 250 миллиардов рублей — в привилегированные акции ОАО "РЖД", в облигации АО "Авиакомпания "Сибирь" — 11,852 миллиарда рублей. В обыкновенные акции АО "ГТЛК" инвестировано 58,334 миллиарда рублей, и еще 2,299 миллиарда рублей вложено в облигации ОАО АК "Уральские авиалинии".

"Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 23 957,8 миллиона рублей, что эквивалентно 348,6 миллиона долларов", — говорится в сообщении.