МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) усиливает контроль над готовностью банков к банкротствам компаний на фоне энергетического кризиса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В ЕЦБ спрогнозировали высокую инфляцию в еврозоне в 2023 году

"Европейский центральный банк активизирует переговоры с руководителями банков относительно их готовности к возможному росту банкротств компаний и исчерпанию ликвидности на энергетическом рынке на фоне обострения противостояния по поводу поставок российского газа", — говорится в сообщении агентства.

ЕЦБ призывает банки гарантировать, что у них достаточно резервов на случай невозвратов кредитов, выявить наиболее "уязвимых" клиентов и определить влияние кризиса на компании, которые спецоперация на Украине не затронула напрямую.

Отмечается, что ЕЦБ в прошлом месяце направил кредиторам письмо, в котором попросил их проанализировать воздействие приостановки поставок газа на их работу. Ответы банков ожидаются в середине сентября, за ними последуют дополнительные переговоры.