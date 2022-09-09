СМИ: ЕЦБ оценит готовность банков к банкротствам компаний
СМИ: ЕЦБ оценит готовность банков к банкротствам фирм из-за энергетического кризиса
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) усиливает контроль над готовностью банков к банкротствам компаний на фоне энергетического кризиса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Европейский центральный банк активизирует переговоры с руководителями банков относительно их готовности к возможному росту банкротств компаний и исчерпанию ликвидности на энергетическом рынке на фоне обострения противостояния по поводу поставок российского газа", — говорится в сообщении агентства.
ЕЦБ призывает банки гарантировать, что у них достаточно резервов на случай невозвратов кредитов, выявить наиболее "уязвимых" клиентов и определить влияние кризиса на компании, которые спецоперация на Украине не затронула напрямую.
Отмечается, что ЕЦБ в прошлом месяце направил кредиторам письмо, в котором попросил их проанализировать воздействие приостановки поставок газа на их работу. Ответы банков ожидаются в середине сентября, за ними последуют дополнительные переговоры.
https://1prime.ru/finance/20220909/838069329.html
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