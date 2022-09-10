МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Микрофинансовые организации в августе сократили размер одобренного займа новым заемщикам среди молодежи до 27% от запрошенной суммы с 34% годом ранее, что находится почти на уровне "пандемийного" 2020 года, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Новые заемщики микрофинансовых организаций в возрасте до 30 лет в августе 2022 года могли рассчитывать в среднем на получение 27% от запрошенных сумм. В августе 2021 — 34%, в 2020 году — 26%, 2019 году — 48%", — сказано в исследовании. Таким образом, значение показателя вплотную приблизилось к уровню пандемийного 2020 года.

Если посмотреть в процентном соотношении на суммы, которые данные заемщики выбирали в рамках уже одобренного лимита, то начиная с 2020 года показатель линейно рос. Если в августе 2020 года он составлял 75,5%, в 2021 году — 76,5%, то в текущем году — уже 81%. Однако значение текущего года на 2 процентных пункта меньше, чем в августе 2019 года, когда он был на уровне 83%.

"Молодые заемщики нарастили долю выбираемого лимита, что во многом стало следствием всеобщего роста цен. При этом показатель так и не достиг уровня "доковидного" и "досанкционного" 2019 года, это говорит об устойчивости выработанной во время пандемии финансовой привычки брать заемные средства строго под расчет, а не с запасом", — прокомментировал генеральный директор Moneyman Сергей Весовщук.