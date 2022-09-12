МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Профицит бюджета РФ в январе-августе 2022 года снизился до 137,443 миллиарда рублей против предварительной оценки Минфина в 482 миллиарда рублей за январь-июль текущего года, сообщается на сайте министерства. Путин оценил состояние российского бюджета

Объем поступивших доходов за январь-август достиг 17,607 триллиона рублей, или 70,4% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 7,818 триллиона рублей, а ненефтегазовые – 9,788 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены на 17,469 триллиона рублей, что составляет 73,7% к утвержденному общему объему расходов на текущий год, или 63,3% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за восемь месяцев 12,244 триллиона рублей, или 72,9% к прогнозным показателям доходов на 2022 год, Федеральная таможенная служба – 4,266 триллиона рублей, или 68,5% к прогнозным показателям на год. Другие федеральные органы перечислили в казну за этот период 1,097 триллиона рублей, или 54,6% к прогнозным показателям бюджета на 2022 год.

В законе о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов профицит на конец текущего года планировался на уровне 1,328 триллиона рублей. Правительство в текущем году не вносило поправок в действующий бюджет поскольку получило право перераспределять средства казны в оперативном порядке без предварительных корректировок законодательства. Предполагается, что все изменения в бюджет текущего года будут внесены перед принятием осенью проекта бюджета на следующую трехлетку.