"Русский Стандарт": москвичи и питерцы стали реже переводить деньги в другие города страны
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Россияне в этом году стали реже отправлять денежные переводы из Москвы и Санкт-Петербурга в другие города страны, при этом средний чек одного перевода вырос, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"В текущем году россияне стали реже отправлять средства из двух столиц в другие российские города, при этом средние чеки переводов выросли. Так, общее число таких операций в январе-августе 2022 года снизилось на 37% относительно данных годом ранее", — выяснили аналитики.
Средний чек перевода за обозреваемый период, по их данным, вырос на 36% по сравнению с восемью месяцами 2021 года и составил 20 122 рубля. Годом ранее он был 14 799 рублей.
Пятерка российских городов-лидеров по числу переводов из двух крупнейших мегаполисов, Москвы и Санкт-Петербурга, в текущем году выглядит следующим образом: Пятигорск (средний чек одного перевода составил 40 749 рублей), Кисловодск (48 095 рублей), Липецк (678 рублей), Краснодар (20 623 рубля), Кострома (4 753 рубля).
Кстати, в аналогичном рейтинге за восемь месяцев прошлого года лидерство было у Тулы с чеком в 45 000 рублей. На втором месте был Новосибирск с чеком 13 333 рубля. Далее шли Екатеринбург (3 651 рубль), Краснодар (67 025 рублей), и замыкал пятерку Саратов с чеком, заметно превышающим показатели этого года – 1 078 руб.
https://1prime.ru/finance/20220913/838093711.html