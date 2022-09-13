МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Россияне в этом году стали реже отправлять денежные переводы из Москвы и Санкт-Петербурга в другие города страны, при этом средний чек одного перевода вырос, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперт предложила наказывать банки за переводы на мошеннические счета

"В текущем году россияне стали реже отправлять средства из двух столиц в другие российские города, при этом средние чеки переводов выросли. Так, общее число таких операций в январе-августе 2022 года снизилось на 37% относительно данных годом ранее", — выяснили аналитики.

Средний чек перевода за обозреваемый период, по их данным, вырос на 36% по сравнению с восемью месяцами 2021 года и составил 20 122 рубля. Годом ранее он был 14 799 рублей.

Пятерка российских городов-лидеров по числу переводов из двух крупнейших мегаполисов, Москвы и Санкт-Петербурга, в текущем году выглядит следующим образом: Пятигорск (средний чек одного перевода составил 40 749 рублей), Кисловодск (48 095 рублей), Липецк (678 рублей), Краснодар (20 623 рубля), Кострома (4 753 рубля).

Кстати, в аналогичном рейтинге за восемь месяцев прошлого года лидерство было у Тулы с чеком в 45 000 рублей. На втором месте был Новосибирск с чеком 13 333 рубля. Далее шли Екатеринбург (3 651 рубль), Краснодар (67 025 рублей), и замыкал пятерку Саратов с чеком, заметно превышающим показатели этого года – 1 078 руб.