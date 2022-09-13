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2022
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Мишустин поручил доработать стратегию развития финансового рынка
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину совместно с Центральным банком доработать стратегию развития российского финансового рынка до 2030 года и представить... ПРАЙМ, 13.09.2022
финансы, новости, правительство рф, михаил мишустин, цифровые финансовые активы, цб рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину совместно с Центральным банком доработать стратегию развития российского финансового рынка до 2030 года и представить предложения по развитию цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщила пресс-службе кабмина.
"Документ должен быть доработан с учетом поручений президента и сложившейся геополитической ситуации", — заявил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы.
Премьер подчеркнул, что в условиях санкций и ограничений финансовая система требует серьезной донастройки: необходимо сформировать эффективные механизмы, которые обеспечат экономику необходимыми финансовыми ресурсами, обеспечат непрерывную работу предприятий и помогут сохранить рабочие места. При этом использование ЦФА будет способствовать бесперебойной оплате за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт, подчеркивается в релизе.
Срок исполнения поручения — до 1 декабря текущего года.