МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину совместно с Центральным банком доработать стратегию развития российского финансового рынка до 2030 года и представить предложения по развитию цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщила пресс-службе кабмина.

"Документ должен быть доработан с учетом поручений президента и сложившейся геополитической ситуации", — заявил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы.

Премьер подчеркнул, что в условиях санкций и ограничений финансовая система требует серьезной донастройки: необходимо сформировать эффективные механизмы, которые обеспечат экономику необходимыми финансовыми ресурсами, обеспечат непрерывную работу предприятий и помогут сохранить рабочие места. При этом использование ЦФА будет способствовать бесперебойной оплате за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт, подчеркивается в релизе.

Срок исполнения поручения — до 1 декабря текущего года.