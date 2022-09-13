Эксперт оценил перспективы цифровых валют в качестве средства сбережения
Эксперт Шуст: речи об использовании россиянами цифровых валют в качестве сбережений не идет
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Речи о возможности использования цифровых валют в России в качестве средства сбережения сейчас не идет, напротив, и регуляторы, и независимые эксперты выступают против такого сценария, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать проекты законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории РФ в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах.
"На мой взгляд, об использовании или тем более поощрении сбережений в цифровых валютах сейчас речь не идет. Наоборот, и регуляторы, и независимые эксперты предупреждали о нежелательности такого сценария. Курсы цифровых валют весьма нестабильны, хранить в них сбережения довольно рискованно. Не думаю, что риторика изменится и сейчас", — отметил эксперт.
Самой же дискуссии о регулировании майнинга уже много лет, обратил внимание эксперт. Первые концепции появились еще в 2018 году.
https://1prime.ru/finance/20220913/838097804.html
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