МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Речи о возможности использования цифровых валют в России в качестве средства сбережения сейчас не идет, напротив, и регуляторы, и независимые эксперты выступают против такого сценария, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Мишустин поручил доработать стратегию развития финансового рынка

Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать проекты законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории РФ в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах.

"На мой взгляд, об использовании или тем более поощрении сбережений в цифровых валютах сейчас речь не идет. Наоборот, и регуляторы, и независимые эксперты предупреждали о нежелательности такого сценария. Курсы цифровых валют весьма нестабильны, хранить в них сбережения довольно рискованно. Не думаю, что риторика изменится и сейчас", — отметил эксперт.

Самой же дискуссии о регулировании майнинга уже много лет, обратил внимание эксперт. Первые концепции появились еще в 2018 году.