МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев не видит смысла в снижении ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках ниже 7%, так как эта программа скоро завершится, об этом он заявил журналистам в кулуарах Госдумы. Минфин предложит ОФЗ на десять миллиардов рублей на аукционе 14 сентября

"Она должна закончиться в конце 2022 года, мы об этом говорили, там, правда, есть другая позиция Минстроя… Осталось три месяца, чего снижать", — ответил он на вопрос, рассматривается ли возможность снижения ставки по этой программе на фоне ожиданий, что ЦБ РФ в ближайшую пятницу может снизить ключевую ставку.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считают, что Банк России в грядущую пятницу на фоне сохраняющихся дезинфляционных трендов и необходимости стимулировать экономику может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых.

Тема снижения ставки по льготной ипотеке поднималась в начале лета, когда ставка была снижена до 7% с 9%, и в мае — после ее снижения до 9% с 12%.

Данная программа действует до конца текущего года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов – до 6 миллионов рублей. При сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 миллионов рублей и до 15 миллионов рублей соответственно.