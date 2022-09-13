ЕРЕВАН, 13 сен — ПРАЙМ. Центральный банк Армении повысил во вторник ставку рефинансирования до 10%, сообщается на сайте регулятора. СМИ сообщили о резком подорожании газа в Румынии

"На заседании 13 сентября Совет ЦБ принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта, установив ее на уровне 10%", — говорится в сообщении.

В Центробанке отметили, что в августе 2022 года 12-месячная инфляция снизилась и на конец месяца составила 9,1%, 12-месячная естественная инфляция продолжила рост до 10,2%.

В совете ЦБ считают, что в третьем квартале 2022 года в основных странах-партнерах Армении сохраняются тенденции низкого экономического роста и высокой инфляции, а регуляторы развитых стран продолжат проводить ограничительную денежно-кредитную политику и это отразится на ужесточении мировых финансовых условий и приведет к замедлению экономической активности в странах-партнерах. "В результате на мировом товарно-сырьевом рынке будет наблюдаться некоторое снижение цен, что поспособствует постепенному смягчению глобальной инфляционной среды. Таким образом, ожидается ослабление инфляционного воздействия на экономику Армении со стороны внешнего сектора", — заявили в ЦБ.

Кроме того отмечается, что в третьем квартале 2022 года в Армении продолжается высокая экономическая активность, преобладающая в сферах услуг и строительства. "Положительные тенденции сохраняются и в экспорте. В высоких темпах экономического роста преобладают факторы спроса, что по-прежнему обусловлено значительным притоком иностранных посетителей и денежными переводами. Высокий спрос способствует расширению инфляционной среды и поддержанию высоких инфляционных ожиданий", — говорится на сайте.

В сложившейся ситуации Совет ЦБ счел целесообразным повысить ставку. Ужесточаемая денежно-кредитная политика и ревальвация армянского драма будут постепенно способствовать сдерживанию спроса и снижению инфляционных ожиданий, считает регулятор.

"Совет Центрального банка будет предпринимать последовательные шаги для стабилизации инфляции. При намеченном сценарии денежно-кредитной политики 12-месячная инфляция снизится и с конца 2023 года стабилизируется в районе целевого показателя 4%", —отмечается в сообщении.