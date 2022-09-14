МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Оформляя за рубежом банковскую карту, следует внимательно прочитать договор, который вы планируете заключить с финансовым учреждением, предупредил в эфире радио Sputnik зампред Экспертного совета Банка ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. Банки Узбекистана вводят ограничения для иностранцев

После введения ведущими западными платежными системами ограничений на обслуживание российские граждане пытаются их обойти путем оформления карт в зарубежных банках — их используют, в частности, для оплаты подписок на популярные иностранные сервисы, с целью покупок в зарубежных онлайн-магазинах, а также при поездках за границу.

По словам Мехтиева, важно понимать, для чего нужна такая карта, следует оценить ее целесообразность. "Если человек привык пользоваться определенными сервисами и не может найти иного способа оплаты, можно завести такой платежный инструмент. Если речь идет о зарубежных поездках, нужно оценивать их вероятность, наличие визы и прочие факторы, особенно в текущей ситуации", — отметил он.

Также эксперт предупредил о том, что не каждый зарубежный банк готов открыть счет, если у клиента нет вида на жительство, трудового контракта — в этой связи могут быть большие комиссии. "Если вы сознательно выбираете зарубежный банк, важно читать нормы договора перед тем, как открыть карту", – подчеркнул он.

Кроме того, при оформлении зарубежной карты возникают не только дополнительные возможности, но и дополнительные риски, отметил эксперт.

"Подводными камнями являются два момента. Первое – если вы планируете удаленное получение зарубежной карты, велик риск мошенничества. Нужно быть уверенным, что вам действительно привезут эту карту. Лучше самому съездить и получить ее", – сказал Мехтиев.

Кроме того, граждане России по закону обязаны информировать налоговую службу о движении средств на своих счетах.

"Когда вы получаете карту, она привязывается к счету, на который вы кладете деньги и с которого они списываются. В соответствии с российским законодательством, открыв счет, нужно в течение 30 дней сообщить об этом налоговой службе. И дальше до 1 июня следующего года нужно сдать отчет о движении денежных средств по этому счету. Если не сделать этого вовремя, будет штраф", — предупредил эксперт.

По его словам, об этом очень многие забывают. И нужно помнить о том, что при закрытии счета следует также уведомить налоговую, добавил он.