МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Оформляя за рубежом банковскую карту, следует внимательно прочитать договор, который вы планируете заключить с финансовым учреждением, предупредил в эфире радио Sputnik зампред Экспертного совета Банка ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

" Флаг Узбекистана

Банки Узбекистана вводят ограничения для иностранцев

После введения ведущими западными платежными системами ограничений на обслуживание российские граждане пытаются их обойти путем оформления карт в зарубежных банках — их используют, в частности, для оплаты подписок на популярные иностранные сервисы, с целью покупок в зарубежных онлайн-магазинах, а также при поездках за границу.

По словам Мехтиева, важно понимать, для чего нужна такая карта, следует оценить ее целесообразность. "Если человек привык пользоваться определенными сервисами и не может найти иного способа оплаты, можно завести такой платежный инструмент. Если речь идет о зарубежных поездках, нужно оценивать их вероятность, наличие визы и прочие факторы, особенно в текущей ситуации", — отметил он.

Также эксперт предупредил о том, что не каждый зарубежный банк готов открыть счет, если у клиента нет вида на жительство, трудового контракта — в этой связи могут быть большие комиссии. "Если вы сознательно выбираете зарубежный банк, важно читать нормы договора перед тем, как открыть карту", – подчеркнул он.

Кроме того, при оформлении зарубежной карты возникают не только дополнительные возможности, но и дополнительные риски, отметил эксперт.

"Подводными камнями являются два момента. Первое – если вы планируете удаленное получение зарубежной карты, велик риск мошенничества. Нужно быть уверенным, что вам действительно привезут эту карту. Лучше самому съездить и получить ее", – сказал Мехтиев.

Кроме того, граждане России по закону обязаны информировать налоговую службу о движении средств на своих счетах.

"Когда вы получаете карту, она привязывается к счету, на который вы кладете деньги и с которого они списываются. В соответствии с российским законодательством, открыв счет, нужно в течение 30 дней сообщить об этом налоговой службе. И дальше до 1 июня следующего года нужно сдать отчет о движении денежных средств по этому счету. Если не сделать этого вовремя, будет штраф", — предупредил эксперт.
По его словам, об этом очень многие забывают. И нужно помнить о том, что при закрытии счета следует также уведомить налоговую, добавил он.