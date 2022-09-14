МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Количество вакансий в России в первом полугодии сильнее всего сократилась в сферах страхования и консалтинга — на 43% и 40% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют результаты исследования SuperJob, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Аналитики выяснили, сколько россиян работают в креативных индустриях

"Динамика числа вакансий в различных сегментах рынка труда за полгода: административная работа, секретариат —36%, банки, инвестиции, лизинг —36%, консалтинг, стратегическое развитие —40%, страхование —43%", — говорится в исследовании. В то же время наибольший прирост числа вакансий наблюдается в сфере закупок и снабжения (+28%).

При этом зарплатные предложения росли медленнее, чем в 2021 году. На первом месте по скорости прироста — IT. Так, средние рыночные зарплатные предложения вакансий в сфере информационных технологий и строительстве в первом полугодии 2022 года росли быстрее индекса потребительских цен.

Однако, как отмечается в исследовании, только 44% работодателей индексировали зарплату персонала за полугодие.

"Резко сократилось число вакансий из-за рубежа. Готовность программистов к релокации за границу и интерес к вакансиям иностранных компаний также значительно снизились", — добавляется в исследовании. Там же поясняется, что "решающее влияние имеет экономический фактор", — из-за динамики курсов доллара и евро по отношению к рублю стоимость услуг российских разработчиков "выросла на 40% и более".