МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Банк России готовит в скором времени презентацию проекта индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) — для долгосрочных инвестиций, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Замглавы Минфина дал три совета, как не потерять накопления

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы еще больше расширить долгосрочные инвестиционные возможности для граждан. Я думаю, что те, кто следит за миром финансов, в ближайшее время увидит презентацию так называемого инструмента ИИС-3. Больше пока об этом говорить не буду, это все-таки для чуть более старших возрастов", — сообщил он в ходе онлайн-урока "Как устроен финансовый рынок".

Частные лица в РФ с 2015 года могут открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или УК (счет доверительного управления) для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции, облигации, биржевые (ETF) и паевые фонды. Сумма, зачисляемая по договору ИИС в течение календарного года, ограничена 1 миллионом рублей.

Такие счета можно разделить на два типа — в настоящее время, помимо дохода от инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов вычетов по НДФЛ: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (то есть возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода (при закрытии счета). Бонусы и инвестиции могут включить в статистические доходы россиян

Ранее директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков сообщал, что активно обсуждается тема налогового стимулирования долгосрочных инвестиций, обозначаемая как ИИС третьего типа, или некий единый налоговый вычет для долгосрочных инструментов, и выразил надежду, что уже в этом году правительством "будут приняты какие-то решения".

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, со своей стороны, говорила в апреле, что тема долгосрочных инвестиций граждан остается актуальной и идеи ИИС-3 не теряют актуальности.