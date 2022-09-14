МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин назвал профессии в сфере финансов и экономики, которые будут в ближайшем будущем востребованы: специалисты в области IT, аналитики и специалисты на стыке нескольких профессий. Эксперты выяснили, какие IT-специалисты наиболее востребованы в России

"Традиционно востребованы специалисты в области IT. Мы с вами уже говорили о том, что огромное количество сервисов в финансовой и нефинансовой сфере оказывается через IT-технологии, и поэтому все те, кто создают разного рода программы и алгоритмы — эти профессии приветствуются", — рассказал он в ходе онлайн-урока "Как устроен финансовый рынок".

"Плюс к этому, с моей точки зрения, никуда не денутся аналитики. Это кажется, что роботы могут давать нам советы и эти советы можно просто автоматически использовать. Это, конечно, не так. Мы пока не находимся на таком уровне технологического развития, поэтому качественный совет инвестиционного консультанта, инвестиционного аналитика всегда приветствуется", — добавил он.

По его мнению, очень будут нужны специалисты на стыке нескольких профессий, и привел два конкретных примера. ЦБ представит индивидуальный инвестиционный счет для долгосрочных вложений

"Представьте, есть страховая медицина, то есть идет страхование жизни и здоровья. Тот человек, который работает в этой страховой компании по данному направлению помимо понимания страхования должен обладать и определенными познаниями в медицине, то есть, по-хорошему, у него должно быть два образования или совмещенное образование — финансовое в области страхования и специальное медицинское образование, которое тоже ему основы врачебного дела позволяют осознать", — рассказал он.

"Например, есть такие специалисты, которые оценивают устойчивость страховых компаний или негосударственных пенсионных фондов, насколько у них достаточно финансовых ресурсов, чтобы исполнить все обязательства. Эти специалисты должны точно также понимать и в страховом или пенсионном бизнесе, но одновременно с этим они строят математические модели, они должны быть сильны в математическом моделировании", — привел Чистюхин второй пример.

"Сегодня мир изменился таким образом, что получить одну профессию на всю длинную жизнь очень сложно, нужно будет адаптироваться, нужно будет доучиваться, нужно будет познавать что-то новое. Наверное, главное качество — адаптивность в профессиональном плане", — заключил первый зампред ЦБ.