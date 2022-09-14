МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Банк России обсуждает вариант того, чтобы основные финансовые организации как можно быстрее вернулись к раскрытию информации о своей деятельности, рассказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. ФАС и ЦБ посоветовали банкам раскрывать всю информацию о кешбэке

"Сейчас у нас в определенной степени наступил чуть более сложный период, потому что в связи с теми санкциями, которые были наложены на многие финансовые организации, было принято решение для того, чтобы защитить эти организации от дальнейшего усугубления санкций, закрыть о них определенные виды информации", — рассказал он в ходе онлайн-урока "Как устроен финансовый рынок".

"Мы очень серьезно обсуждаем вариант того, чтобы как можно быстрее вернуться к раскрытию основными финансовыми организациями информации о своей деятельности. И надеюсь, что в относительно ближайшее время это будет сделано", — также сказал он.

Чистюхин объяснил такую необходимость тем, что сегодня клиенты этих организаций и инвесторы испытывают недостаток в возможности оценить качество работы того или иного банка либо иной финансовой организации.