МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Банк России сохраняет очень большой скепсис относительно "частных" криптовалют и считает, что российский финансовый рынок должен развиваться в первую очередь через цифровой рубль, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе онлайн-урока "Как устроен финансовый рынок". Эксперт оценил перспективы цифровых валют в качестве средства сбережения

По его словам, на сегодняшний день в стране идет большая дискуссия относительно возможности легализации обращения цифровых денег.

"Когда мы говорим о цифровом рубле, то эмиссию продолжает осуществлять Центральный банк. Вы знаете, что все деньги в нашей стране, все рубли выпускает Центральный банк — мы являемся эмиссионным центром. Когда же речь идет о так называемых частных деньгах, криптовалютах — эмитентом данных денег может быть практически любой субъект", — рассказал Чистюхин об отличии цифрового рубля.

"Если говорить очень коротко, то мы считаем, что наш финансовый рынок, в том числе с точки зрения защиты потребителей финансовых услуг, должен конечно же развиваться в первую очередь через развитие такой формы цифровых денег, как цифровой рубль. Относительно иных криптовалют у нас очень большой скепсис, мы видим огромное количество рисков, с которыми могут столкнуться потребители", — добавил он.