МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 45 (2377).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6103-У от 25.03.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 8 апреля 2020 года № 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69846 от 30.08.2022, вступает в силу с 1.10.2022/;

— указание № 6137-У от 16.05.2022 "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69829 от 29.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6140-У от 17.05.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69784 от 25.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6147-У от 31.05.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69734 от 22.08.2022, вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6149-У от 2.06.2022 "О порядке направления Банком России в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" сведений о соответствии банка — участника системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации критериям уплаты дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69887 от 1.09.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6150-У от 3.06.2022 "О форме включаемой в договоры банковского вклада с физическими лицами таблицы, в которой указывается предусмотренная частями первой и второй статьи 362 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 "О банках и банковской деятельности" информация" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69875 от 31.08.2022, вступает в силу с 1.10.2022/;

— указание № 6165-У от 23.06.2022 "О признании утратившим силу Указания Банка России от 14 сентября 2011 года № 2696-У "Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69752 от 23.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6178-У от 29.06.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 20 января 2020 года № 5391-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69772 от 24.08.2022, вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6192-У от 1.07.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 января 2021 года № 5704-У "О порядке и форме предоставления сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, о порядке и форме запроса и предоставления квалифицированным бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, а также о порядке предоставления данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69773 от 24.08.2022, вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6209-У от 28.07.2022 "О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Указанию Банка России от 8 декабря 2021 года № 6007-У "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69845 от 30.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6210-У от 29.07.2022 "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69870 от 31.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-1886 от 12.09.2022 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера индивидуального предпринимателя Макаровой Екатерины Олеговны".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об исключении ООО КБ "ИКФ" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.