МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. США оказывают давление на турецкие банки, которые поддерживают работу с российской платежной системой "Мир", пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников. Карты "Мир" заработают на Кубе до конца года

Ранее в четверг директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев заявил, что проблем с работой карт "Мир" в Турции в настоящий момент нет.

Газета отметила опасения США, что российско-турецкое сотрудничество поможет Москве "уклониться от западных санкций". В связи с этим Вашингтон оказывает давление на банки Турции, работающие с платежной системой "Мир". Издание подчеркнуло, что в данный момент "Мир" поддерживают пять крупнейших турецких банков.

Кроме того, чиновники сообщают, что США намерены принять меры против любых иностранных банков, работающих с системой "Мир".

"Мы очень ясно дадим понять, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной системе "Мир", поскольку, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций", — приводит Financial Times слова западного чиновника.

Как сообщило издание, Евросоюз также обеспокоен сотрудничеством Турции с Россией, в частности, в финансовой сфере. Брюссель, по словам источников, намерен направить делегацию в Турцию в октябре, чтобы напрямую выразить озабоченность в связи с применением системы "Мир" турецкими банками.

Кроме того, согласно собеседникам газеты, Запад в рамках расширения антироссийских санкций и борьбы с обходом ограничений намерены предпринять меры против лиц и организаций, якобы помогающих россиянам проводить платежи в обход санкций.

По данным источников, США и Европа планируют ввести санкции организаций, которые якобы помогают России осуществлять попадающий под ограничения экспорт или импорт промышленной или оборонной продукции. Также западные страны обсуждают введение мер в отношении лиц, связанных с работой со сферами программного обеспечения, кибербезопасности и онлайн-торговли в России, пишет газета.