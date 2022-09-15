МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Банк России определил порядок приостановки продаж и возврата потребителям денег при мисселинге — недобросовестном предложении услуг, эти меры будут применяться в отношении финансовых продуктов, по которым допускаются систематические нарушения, сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ обязал банки раскрывать минимальную ставку по вкладам

"Банк России определил порядок приостановки продаж и возврата потребителям денег при мисселинге. Требования Банка России о приостановке продаж или возврате клиентам потраченных денег будут касаться финансовых продуктов, по которым допускаются систематические нарушения", — говорится в сообщении.

Эти меры могут применяться, если финансовая организация при продаже утаивает от потребителей важную информацию об ограничениях и рисках, вводит клиентов в заблуждение относительно возможного дохода и гарантий, а также выдает один финансовый продукт за другой, более надежный, указал регулятор.

Введение человека в заблуждение может происходить как по вине конкретного менеджера, так и в результате системных нарушений правил продаж и раскрытия информации со стороны финансовой организации, пояснил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. В результате человек либо вообще не понимает рисков приобретаемого продукта, либо принимает его за другой, более надежный финансовый инструмент (например, инвестиционный продукт за вклад), добавил он. Центробанк не станет пересматривать лимит для бесплатных переводов в СБП

"Теперь такие продажи нам будет легче останавливать до исправления нарушений. В вопиющих случаях, когда нечестное поведение продавца приводит к убыткам клиентов, финансовая компания будет обязана отменить продажу и вернуть деньги потребителю", — подчеркнул Мамута.

Аналогичным образом Банк России будет действовать и при неоднократных нарушениях процедуры тестирования неквалифицированных инвесторов либо продаже им высокорисковых инструментов, предназначенных только для квалифицированных инвесторов, добавили в ЦБ.