МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Минфин России не планирует повышать ставку НДФЛ в 15% для зарплат свыше 5 миллионов рублей в год, дополнительные поступления от этого налога бюджет России составят 130 миллиардов рублей в 2022 году и 144 миллиарда — в следующем, заявил в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума статс-секретарь, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов. Минфин обсудит корректировку топливного демпфера в следующем году

"На данный момент не планируется. Таких обсуждений нет", — сказал Сазанов, отвечая на вопрос, планируется ли дальше повышать или расширять прогрессивную ставку НДФЛ для богатых.

Он назвал опыт введения прогрессивной шкалы НДФЛ положительным. "Когда мы вводили элемент прогрессивной шкалы, были опасения, которые звучали со стороны различных экспертов, что часть зарплат может уйти в тень и сократятся поступления налога. По факту мы этого не видим. Опыт оказался достаточно успешный", — сказал Сазанов.

По его словам, за прошлый год Минфин собрал дополнительно 83 миллиарда рублей от увеличения ставки НДФЛ до 15% для зарплат свыше 5 миллионов.

"По итогам 2022 года ожидаем уже порядка 130 миллиардов дополнительных поступлений, в 2023 году — порядка 144 миллиардов. То есть мы, наоборот, наблюдаем определенную прогрессию, видим, что в тень никто не уходит и НДФЛ стабильно уплачивается", — пояснил замминистра.

Минфин ранее ожидал поступления в федеральный бюджет от повышенной ставки НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год в 78,6 миллиарда рублей в 2022 году и 84 миллиарда в 2023 году.