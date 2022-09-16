МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Счетная палата РФ не считает целесообразным запуск программы поддержки ипотеки на вторичном рынке жилья и указывает на необходимость создания механизмов снижения стоимости квартир в новостройках, рассказала в интервью РИА Новости аудитор ведомства Наталья Трунова. Мишустин рассказал о выделении дополнительных средств на льготную ипотеку

В июне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил проработать вопрос поддержки ипотеки на рынке вторичного жилья. Однако в сентябре замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщал, что министерство не обсуждает расширение программы льготной ипотеки на "вторичку".

"Вместо того, чтобы применять механизм льготной ипотеки для "вторички", который стал одной из причин такого роста цен на первичном рынке, необходимо формировать механизмы снижения стоимости на первичном рынке", — полагает Трунова.

Она также отметила, что решать проблему доступности жилья можно, в том числе за счет изменения модели рынка жилья.

"Начать следует с мероприятий по выводу найма и аренды из "теневой" зоны, дать возможность людям развивать некоммерческий жилищный сектор, включая ГЧП, жилье и строительство жилья некоммерческими объединениями граждан, а также дать возможность корпорациям и частным компания создавать проекты арендного жилья по аналогии с доходными домами прошлого", — предложила аудитор.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.