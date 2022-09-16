МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Россия может договориться с Турцией о подключении к платежной системе "Мир", несмотря на попытки США надавить на турецкие банки, заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский. Россия и Турция обсуждают возможность расплачиваться в отелях рублями

Раннее издание Financial Times заявило со ссылкой на западных чиновников, что США пытаются давить на турецкие банки, поддерживающие работу с российской платежной системой "Мир". Издание отмечает, что сейчас карты "Мир" поддерживают пять крупнейших банков Турции, причем два из них подключились к системе уже после начала российской спецоперации на Украине. В США опасаются, что это сотрудничество позволит России "уклониться от западных санкций", и пытаются воздействовать на банки.

"Мы перешли к оплате энергоносителей в лирах и рублях. Наша система оплаты способна укрепить лиры, а это для турков серьезный выход из положения. Турция улучшает наше взаимодействие в экономической сфере — это все в ее интересах, потому что экономика Турции находится в тяжелом положении", — сказал Надеин-Раевский.

По словам эксперта, Европа действует против собственных интересов, поддерживая давление США на Турцию.

"Европа действует по указке из Вашингтона. Политика Анкары пробивает плешь во всей системе санкций, но Европа не понимает, что если не будет Турции, Россия найдет других посредников, другие страны, которые будут с нами сотрудничать, несмотря на то как бы на них не давили на Западе", — считает Надеин-Раевский

Издание Financial Times утверждает, что российско-турецким сотрудничеством в финансовой сфере обеспокоен и Евросоюз. По словам собеседников газеты, в октябре Брюссель планирует направить в Турцию делегацию, чтобы напрямую поднять этот вопрос.

Надеин-Раевский отметил, что Турция не откажется от своих национальных интересов из-за попыток США и Европы давить на страну. Если правительство Турции "пойдет на попятную, Эрдоган серьезно потеряется в глазах собственного избирателя". Для Эрдогана подобный ход, по словам эксперта, крайне опасен, потому что "у него упала популярность из-за экономических сложностей. Для Эрдогана — это вопрос выживания и победы на выборах", — резюмировал эксперт.