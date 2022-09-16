МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Карты "Мир" и других платежных систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт, продолжат работать на территории России без ограничений, сообщили в пресс-службе НСПК, комментируя последние санкционные шаги США. В России опровергли сообщения о проблемах с приемом карт "Мир" за рубежом

Ранее в четверг был опубликован документ американского министерства финансов, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ. Кроме того, американские власти включили в санкционный список генерального директора НСПК Владимира Комлева.

"Введенные санкции не повлияют на работу в России платежной системы "Мир" и других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт. В России картой "Мир", как и другими сервисами НСПК, можно будет продолжать пользоваться без ограничений", — заявили в НСПК.