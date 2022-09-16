НУР-СУЛТАН, 16 сен — ПРАЙМ. Иранские специалисты готовы к сотрудничеству с РФ в сфере исламского банкинга, заявил РИА Новости глава Организации по культуре и исламским связям Исламской Республики Иран Мухаммад Мехди Иманипур. Сбербанк откроет офис исламского финансирования в Казани

Он принял участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшем 13-15 сентября в столице Казахстана Нур-Султане.

В беседе с агентством Иманипур отметил, что у российских муфтиятов сложились хорошие отношения с Ираном, рассказал о двусторонних проектах в сфере исламского образования. "У нас сложились очень хорошие отношения в области экономики и торговли, поэтому Иран всегда готов сотрудничать в сфере исламского банкинга", — сказал он.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что надеется на принятие закона о легализации исламского банкинга в России в осеннюю сессию Госдумы. По его словам, пока в качестве пилотных регионов обсуждаются Дагестан и Чечня, но большой интерес и активность проявляют Татарстан и Башкирия. По мнению Аксакова, эти регионы также стоит включить в эксперимент по исламскому банкингу, который может начаться в 2023 году.

Исламское финансирование — это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости ранее директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга — социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.