МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 9 сентября составил 14,559 триллиона рублей после 14,421 триллиона на 2 сентября, что стало максимальным значением с 15 апреля 2022 года, сообщил Банк России. Международные резервы России снизились до 557,4 миллиарда долларов

Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 138,1 миллиарда рублей, или на 1%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.