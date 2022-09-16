МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Парламентарии разработали и вносят в Госдуму законопроект о "кредитных каникулах" для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, эту практику предлагается сделать не временной, а постоянной, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Россия подержала вступление Ирана в ШОС

"Проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" предусматривает возможность предоставления гражданам права на получение льготного периода исполнения обязательств по кредитному договору на срок до шести месяцев для восстановления платежеспособности. Такое право может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора при условии существенного снижения доходов заемщика", — сказал сенатор, его слова передает пресс-служба Совета Федерации.

Журавлев напомнил, что механизм "антикризисных кредитных каникул", имеющих временный характер, показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся с временным снижением дохода.

По его словам, после окончания "кредитных каникул" в график платежей удалось вернуться более 70% заемщиков, а после "ипотечных каникул" — более 80%. Путин: Россия готова бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам

"Учитывая успешный опыт временных кредитных каникул, востребованность этой меры среди заемщиков, предлагаем предусмотреть такое право гражданина — обратиться за кредитными каникулами — на постоянной основе", — сказал сенатор.

По словам законодателя, подготовленный законопроект позволит надлежащим образом защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«В течение льготного периода будет запрещено начислять неустойку, штрафы, пени, обращать взыскание на предмет залога. Сведения о предоставлении заемщику такого льготного периода не будут ухудшать его кредитную историю», — пояснил Журавлев.