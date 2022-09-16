МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Россиянам остается не так много способов для оплаты покупок во время зарубежных поездок: прежде всего, это наличные, в ряде стран — карты платежной системы "Мир", а для тех, у кого были возможности это сделать — карта Visa или Mastercard банков СНГ, сообщил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский. Банковские карты продолжат работу в России без ограничений

В четверг был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее в пятницу сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом. Кроме того, системы Visa и Mastercard приостановили работу в РФ — их карты, выпущенные банками РФ, работают в России как обычно, но трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах недоступны.

"На данный момент у россиян остается все меньше способов для оплаты за рубежом. Самым надежным по-прежнему остается оплата наличными. Однако вывозить валюту можно на общую сумму до 10 тысяч долларов или эквивалент в евро. Деньги за границу можно перевести через платежные системы: "Юнистрим", "Золотая Корона" и Contact, а затем снять наличные в местном банке. Но эти платежные системы работают не со всеми странами", — рассказал эксперт.

В некоторых странах можно расплачиваться картой "Мир" и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, напомнил Тростьянский. Еще одним способом оплаты за границей остаются карты платежной системы Union Pay, однако такой способ не всегда надежен. "Расплатиться за рубежом можно и с помощью карты иностранного банка. Чаще всего россияне открывают такие карты в банках стран СНГ сами или через посредников. Но это всегда связано с дополнительными затратами и рисками", — заключил эксперт. Эксперт рассказал о перспективах платежной системы "Мир" в Турции

При этом последние полгода большой популярностью у россиян пользовались "карточные туры" в страны СНГ, поделились мнением с РИА Новости эксперты финансового маркетплейса "Сравни". "Это хорошая возможность оформить карту платежных систем Visa или Mastercard для дальнейшего использования в зарубежных поездках. Однако оформление несет затраты — как минимум оплату поездки в другую страну, оплату комиссии при переводах средств на эту карту", — говорят специалисты.

"Пока одним из самых проверенных платежных инструментов для россиян, собирающихся в зарубежную поездку, остаются наличные доллары", — заключают представители маркетплейса.