МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Фокус инвестиционной деятельности российских компаний все больше смещается на локальный рынок. На данный момент его емкости хватает для закрытия потребностей в финансировании всех российских эмитентов, включая и тех, кто ранее фондировался через еврооблигации. Восстановление рынка IPO возможно уже в будущем году, рассказал в интервью "Коммерсанту" зампредправления Сбербанка Анатолий Попов.

"Пока западные рынки закрыты. Переориентация на ближневосточные, азиатские рынки или СНГ только обсуждается. Дело в том, что эти рынки имеют меньшую ликвидность относительно российского или регуляторные ограничения. Сейчас фокус направлен на развитие локального рынка капитала", — пояснил он.

При этом уже очевидно, что российский рынок IPO оживляется: несколько компаний планируют выйти на первичные размещения уже в 2022 году. При этом иностранные институциональные инвесторы будут замещены локальными, которые настроены чуть более осторожно, но изучают перспективные направления. Розничные инвесторы принимают решения более активно, в первое время они будут доминировать, добавил Попов.

"Первые размещения, которые мы сейчас обсуждаем, — 3-10 млрд рублей. В случае положительных результатов первых сделок допускаем увеличение объемов до 15-20 млрд руб. на сделку", — уточнил он. В целом, по его прогнозу, рынок долгового капитала вернется на уровень 2021 года или даже превысит его уже в 2023 году.

Потенциал развития рынка локальных валютных бондов связан преимущественно с юанем. Интерес к нему проявляют в основном экспортеры, чья выручка привязана к твердым валютам или к тому же юаню. На данном этапе речь идет о реализации регулярных крупных сделок объемом от 4 млрд CNY.

Валюты недружественных стран перестали быть безопасными, особых перспектив по ним нет, но отдельные сделки возможны, заключил Попов.