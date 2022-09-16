МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ работает с регуляторами многих стран по расширению приема карт "Мир", но есть трудности из-за санкций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Центробанк продолжит работать над продвижением карт "Мир"

"Мы работаем со многими регуляторами, со многими странами, чтобы расширить географию приема карты "Мир". Но, конечно, сталкиваемся со сложностями, вы упоминали и Турцию, когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций, и такие отказы бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками", — заявила она.

Платежная система "Мир" на этой неделе сообщила, что отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации. Однако в целом карты работают в стране штатно.

В четверг был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее в пятницу сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом.