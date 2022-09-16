МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ работает с регуляторами многих стран по расширению приема карт "Мир", но есть трудности из-за санкций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Карты национальной платежной системы "Мир"

Центробанк продолжит работать над продвижением карт "Мир"

"Мы работаем со многими регуляторами, со многими странами, чтобы расширить географию приема карты "Мир". Но, конечно, сталкиваемся со сложностями, вы упоминали и Турцию, когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций, и такие отказы бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками", — заявила она.

Платежная система "Мир" на этой неделе сообщила, что отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации. Однако в целом карты работают в стране штатно.

В четверг был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее в пятницу сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом.