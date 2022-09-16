МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ЦБ хочет приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях с 1 апреля 2023 года, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. В Центробанке призвали развивать финансовый рынок через цифровой рубль

"Что касается цифрового рубля, мы очень активно работаем над этим проектом, считаем его очень важным для развития финансовой системы, для расчетов. Мы сейчас с 15 банками проводим тестирование цифрового рубля, но это действительно такой тестовый режим… Хотим уже с реальными клиентами приступить, тоже в тестовом режиме, но с реальными клиентами в ограниченных объемах, постепенно где-то с 1 апреля 2023 года," — сказала Набиуллина.

Также, по словам Набиуллиной, Банк России считает необходимым упрощать выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), если те не претендуют на роль денежных суррогатов.

"Что касается цифровых финансовых активов, у нас есть законодательство о ЦФА, и в той части, где цифровые активы не предполагается использовать как денежный суррогат, мы считаем, что направленность должна быть для упрощения выпуска таких цифровых финансовых активов", — сказала Набиуллина.

"Детали мы продолжаем обсуждать с правительством", — добавила она.