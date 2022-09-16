ЦБ хочет приступить к тестированию цифрового рубля с 1 апреля 2023 года
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ЦБ хочет приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях с 1 апреля 2023 года, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается цифрового рубля, мы очень активно работаем над этим проектом, считаем его очень важным для развития финансовой системы, для расчетов. Мы сейчас с 15 банками проводим тестирование цифрового рубля, но это действительно такой тестовый режим… Хотим уже с реальными клиентами приступить, тоже в тестовом режиме, но с реальными клиентами в ограниченных объемах, постепенно где-то с 1 апреля 2023 года," — сказала Набиуллина.
Также, по словам Набиуллиной, Банк России считает необходимым упрощать выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), если те не претендуют на роль денежных суррогатов.
"Что касается цифровых финансовых активов, у нас есть законодательство о ЦФА, и в той части, где цифровые активы не предполагается использовать как денежный суррогат, мы считаем, что направленность должна быть для упрощения выпуска таких цифровых финансовых активов", — сказала Набиуллина.
"Детали мы продолжаем обсуждать с правительством", — добавила она.
https://1prime.ru/finance/20220916/838142338.html