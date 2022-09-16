МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах, говорится в сообщении министерства. Минфин обсудит корректировку топливного демпфера в следующем году

Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпускам в общей сумме 7 миллиардов рублей (эквивалент 117,2 миллионов долларов).

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", — отмечает Минфин.

Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.

Минфин России 16 сентября должен был выплатить купоны по суверенным еврооблигациям двух выпусков, номинированным в долларах, с погашением в 2023 и 2043 годах совокупно на 117,2 миллиона долларов. Выпуски Россия-23 объемом 3 миллиарда долларов и Россия-43 на 1,5 миллиарда долларов Минфин разместил в сентябре 2013 года под 4,875% и 5,875% годовых соответственно.