Минфин выплатил в рублях купоны по евробондам двух выпусков
Минфин выплатил в рублях купон по выпускам еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ.Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах, говорится в сообщении министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпускам в общей сумме 7 миллиардов рублей (эквивалент 117,2 миллионов долларов).
"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", — отмечает Минфин.
Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
Минфин России 16 сентября должен был выплатить купоны по суверенным еврооблигациям двух выпусков, номинированным в долларах, с погашением в 2023 и 2043 годах совокупно на 117,2 миллиона долларов. Выпуски Россия-23 объемом 3 миллиарда долларов и Россия-43 на 1,5 миллиарда долларов Минфин разместил в сентябре 2013 года под 4,875% и 5,875% годовых соответственно.
https://1prime.ru/finance/20220916/838144178.html
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