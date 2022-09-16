МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Ответ на вопрос о продлении или непродлениии моратория на банкротство становится всё более очевидным. Мера, принятая на фоне непростой экономической ситуации, в которой Россия оказалась весной, к настоящему моменту фактически исчерпала ресурс, считают участники организованного МИА "Россия сегодня" круглого стола. Даже если ее продлевать, то точечно — в противном случае, вреда для экономики будет больше, нежели пользы, уверены они. Долги по осени считают: пора ли отменять мораторий на банкротство

ИЗБЕЖАТЬ КОЛЛАПСА

Мораторий был принят в совершенно другой реальности в пакете прочих антикризисных мер в конце марта. Тогда на Россию буквально сыпались санкции, рубль совершал непредсказуемые скачки, и никто не понимал, в каком состоянии буквально завтра окажется экономика. "В этой ситуации задачей было превентивно защитить бизнес и население от всевозможных атак и коллапсов, избежать кризиса неплатежей", — констатировал зампред думского комитета по экономической политике Станислав Наумов.

Однако за прошедшие пять месяцев все убедились, что российская экономика продемонстрировала устойчивость и достаточно стабильно пережила все испытания. Риски, которых все так опасались, локализованы, а уверения противников России, что все рухнет в одночасье, рассыпались в прах. "Власти показали, что умеют бороться с беспрецедентными вызовами быстро и эффективно, но настало время подводить итоги", — рассуждает Наумов.

А с этим все далеко не так однозначно. За прошедшие месяцы был зафиксирован ряд негативных последствий моратория, среди которых рост просроченной задолженности за услуги ЖКХ, замедление товарно-денежного оборота, снижение поступлений в бюджеты разных уровней, ухудшение ситуации в банковской сфере и микрофинансировании.

"Многие восприняли меру, как временной лаг, чтобы полгода не платить по счетам без риска стать банкротами, а мысль, что это время на восстановление и перестройку логистических потоков прошла мимо", — отметила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Практика показала, что тотальная мера, не носящая адресного характера, была своевременной. Она решила важную на тот момент задачу недопущения массовых банкротств, но и привела к тому, что права должников оказались выше, чем права кредиторов, что неправильно с правовой точки зрения.

Эксперт напомнила, что данная мера была калькой с аналогичного "ковидного" моратория образца 2020 года. Тогда ограничения коснулись буквально всех, и она действительно смогла эффективно предотвратить банкротства и не допустить вала исковых дел в судах. Но сейчас ситуация иная — многие отрасли и сегменты рынка не только смогли быстро адаптироваться к новой реальности, но и начали получать прибыль. При этом платежная дисциплина благодаря послаблениям оказалась далеко не на высоте.

ПЛАТИТЬ ПО ЖЕЛАНИЮ?

Минус еще и в том, что были приостановлены и исполнительные производства по делам, начавшиеся до всех экономических потрясений. Таким образом, под защитой моратория оказались те, кто может, но не хочет платить по очень старым долгам, хотя с финансовой точки зрения вполне способен сделать это, отметил председатель НП "Национальный совет финансового рынка" Андрей Емелин. По факту, мораторий создал условия для увеличения количества недобросовестных должников.

Общая задолженность промышленных предприятий и россиян по оплате ЖКУ с ноября 2021 года по май 2022 года увеличилась на 100 млрд рублей и приблизилась к 1,5 трлн рублей. Иными словами, более 90% долгов образовалось до марта, а значит на них текущий мораторий распространяться не должен.

Однако это происходит сплошь и рядом. В результате сектор ЖКХ лишился средств, необходимых для подготовки к зиме. "По закону мы не можем отключать население за долги, а многие не платят совсем — платежная дисциплина стабильно низкая", — говорит исполнительный директор Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

По ее словам, незначительный процент маргинального населения как не платил за ЖХК, так и не платит, и с этим отрасль смирилась. Но теперь не платят и те, кто платил раньше, и сделать с ними ничего нельзя. В результате управляющие компании недосчитались трети выручки, а дебиторская задолженность выросла на 20%.

НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Действие полугодового моратория заканчивается 1 октября 2022 года, и по поводу его дальнейшей судьбы ведутся дискуссии как во властных кругах, так и в экспертном сообществе. По мнению участников мероприятия, на сегодняшний день сложились все условия для того, чтобы не продлевать действие моратория. На фоне стабилизации экономической ситуации многие должники уже способны платить по долгам, поэтому систему следует как минимум перенастроить на точечные меры поддержки, уверены опрошенные эксперты.

В любом случае при принятии окончательного решения необходимо ориентироваться на интересы конкретных отраслей и экономики в целом. Поддержать наиболее пострадавшие в этот кризис отрасли, но при этом не поощрять недобросовестных должников, которые могут, но не хотят платить. Как минимум, необходимо уточнить порядок применения моратория и круг лиц, на которых запрет распространяет свое действие.

В частности, эксперты считают нецелесообразным продление моратория на банкротства физических лиц, так как в отсутствие адекватных мер по защите кредиторов от действий недобросовестных должников, это лишь расхолаживает неплательщиков. "Как минимум полгода после отмены тотального моратория отрасль будет приходить в себя, возвращаясь к докризисным параметрам функционирования", — говорит Довлатова. Безусловно, следует сохранить адресную помощь, но в ней и так не отказывают тем, у кого есть достаточные основания.

Продлевать меру, которая эффективно проявила себя в ковид, сейчас не стоит. "Конечно, есть участники рынка, которые просят ее оставить — например, торговые центры, которые никак не могут восстановить посещаемость и объем продаж. Но и в этой сфере надо смотреть точечно, прорабатывать меры по отдельным субъектам и только заявительным порядком, с учетом критериев, которые должны быть сформированы", — говорит зампред думского комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

По его словам, население на законодательном уровне сейчас достаточно защищено: действует и запрет на списание прожиточного минимума, и неприкосновенность социальных выплат; готовится закон о постоянно действующих кредитных каникулах.

"За счет чего предлагают списать долги по ЖКХ? Деньги тех, кто не платит, не придут из неоткуда, нет мешка с деньгами, который где-то валяется и из него можно взять. Придется возместить либо за счет бюджета, то есть, нас с вами, либо из денег частного инвестора. Тотальный мораторий поощряет у должников неправильные мысли о том, что если постоянно не платить, то долг спишут", — полагает он.

Участники обсуждения напомнили, что аналогичной точки зрения придерживаются представители федеральных властей и Центробанка. Например, ранее замглавы ФНС Константин Чекмышев указывал на то, что отказ от принудительного исполнения, в том числе судебных решений, приведет к тому, что даже платежеспособные компании смогут уклониться от своих обязанностей либо исполнять их частично. Первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин говорил о том, что продлевать мораторий не надо ни при каких условиях. А буквально на прошлой неделе в ходе ВЭФ первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов обозначил, что мораторий решено не продлевать.

28 сентября ожидается выступление главы Минэкономразвития Максима Решетникова на Правительственном часе, в ходе которого будет обсуждаться эффективность и дальнейшие перспективы принятых весной антикризисных мер. Уже очевидно, что к мораторию на банкротство есть немало вопросов, а значит эту меру, скорее всего, продлевать не будут. Сам Решетников в начале сентября говорил о том, что действие моратория на банкротство с 1 октября завершается.