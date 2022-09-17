МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. У клиентов банков скоро появится дополнительный способ защиты от мошенничества, разработанный ЦБ, рассказал в эфире радио Sputnik директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Россиян предупредили о двойной схеме кредитных мошенников

Механизм начнет действовать с 1 октября 2022 года. Клиенты получат возможность самостоятельно вводить запрет на операции в онлайн-режиме либо ограничивать их параметры — указывать максимальную сумму для одной транзакции либо лимит на определенный период времени.

"Установить запрет можно или в отношении отдельных услуг, например, переводов, онлайн-кредитования, или на все онлайн-операции. Такой запрет не позволит мошенникам оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если им удалось получить доступ к вашему онлайн-банкингу", – объяснил Уваров.

Для того, чтобы воспользоваться новым инструментом, необходимо будет написать заявление в тот банк, где клиент обслуживается. Отменить запрет или ограничение параметров онлайн-операций можно будет в любое время.

По его словам, киберпреступники постоянно придумывают различные легенды, и потребитель, поддавшийся влиянию, может самостоятельно оформить кредит или займ, чаще онлайн, а полученные средства добровольно перевести мошенникам.

Эксперт дал советы, как не попасться на уловки. По его словам, следует сохранять бдительность и не сообщать свои персональные и банковские данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или каким бы способом – телефонный звонок, сайт, электронное письмо – их ни пытались узнать. "Даже если их просит якобы сотрудник правоохранительных органов или финансовой организации, например, Банка России. Также с осторожностью относитесь к передаче третьим лицам копий и сканов паспорта. Дополнительно рекомендуем установить двухфакторную идентификацию в ЕСИА", – порекомендовал Уваров.