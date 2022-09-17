МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки обсуждают с Россией возможность присоединиться к российской платежной системе "Мир", переговоры идут по линии центральных банков, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана. Россия и Египет начали работу над возможностью использования карт "Мир"

"Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке… Мы попробуем найти какой-либо путь, попробуем получить одобрение нашего центробанка, и после этого это будет возможно", — сказал Гунавардана.

Он добавил, что власти Шри-Ланки также хотели бы, чтобы российские туристы могли платить картой.

"В ближайшем будущем могут быть подвижки по этому поводу, переговоры об этом идут с нашим центробанком. Мы получим одобрение ЦБ и сможем объявить об этом", — резюмировал министр.

В марте 2022 года международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт (НСПК), однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.