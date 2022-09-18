МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Средняя запрашиваемая сумма микрозаймов в августе достигла в России рекордного уровня в 24,8 тысячи рублей, при этом сами микрофинансовые организации готовы предложить заемщикам в среднем втрое меньше, говорится в исследовании экосистемы Unicom, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт объяснил, как микрозаймы скажутся на вашей кредитной истории

"Средняя запрашиваемая сумма по займам МФО достигла рекордного показателя. В августе россияне хотели получить займ в размере 24,8 тысячи рублей", — сказано в исследовании.

Так, россияне стали запрашивать в микрофинансовых организациях на 1,5% больше, чем месяцем ранее. С начала года сумма снижалась, пока не достигла в марте 16,3 тысячи рублей, однако уже в апреле резко подскочила — до 23,5 тысячи рублей и продолжила расти. При этом близкие к текущим уровни были зафиксированы в мае 2021 года — 24,45 тысячи рублей и июле 2022 года — 24,5 тысячи рублей.

В то же время эксперты отмечают, что сами микрофинансовые организации готовы предложить своим клиентам сумму в среднем втрое меньше запрашиваемой суммы — около 8-9 тысячи рублей. Это объясняется желанием компаний минимизировать риски образования "плохой" задолженности.

"Стоит отметить, что спрос россиян на заемные средства по-прежнему находится на высоком уровне. Так, например, каждый второй россиянин со среднем уровнем доходов признался, что для совершения незапланированной покупки он вынужден экономить или обращаться в финансовые организации", — указывают в исследовании.