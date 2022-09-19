МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Совокупный портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионного фонда России во втором квартале увеличился на 2,6% — до 6,8 триллиона рублей, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей НПФ. Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки с 1 декабря

Величина пенсионных резервов выросла на 4,2% — до 1,6 триллиона рублей, объем пенсионных накоплений НПФ возрос на 1,8% — до 3 триллионов рублей, пенсионных накоплений ПФР – на 2,7%, до 2,1 триллиона рублей. "Факторами увеличения объемов средств НПФ стали восстановление долгового рынка, получение купонного дохода и положительный эффект от фиксации стоимости ценных бумаг на 18 февраля 2022 года или на дату приобретения – этой регуляторной мерой поддержки во втором квартале воспользовались еще два фонда (всего 31 фонд на конец квартала)", — говорится в обзоре.

Средневзвешенные доходности инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов во втором квартале вновь стали положительными. "Это в основном связано с восстановлением рынка долговых ценных бумаг (на них приходится основной объем пенсионных портфелей НПФ) и получением купонного дохода по облигациям, а также положительным эффектом фиксации стоимости ценных бумаг", — объясняют в ЦБ.

Последний фактор оказал дополнительное положительное влияние на доходности пенсионных резервов в связи с ростом доходности крупного фонда, который воспользовался предоставленной Банком России мерой поддержки во втором квартале. Доля акций в портфеле этого фонда составляет около 10%. В связи с резким сокращением долевого рынка с конца февраля, фиксация стоимости акций на 18 февраля или более раннюю дату способствовала увеличению доходности этого фонда.

Валовая доходность размещения пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию, фонду) по итогам первого полугодия составила 2,4% годовых, валовая доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ (до выплаты вознаграждения фонду) – 3,3% в годовом выражении, чистые показатели доходности (за вычетом вознаграждений) – 2,3 и 2,6% соответственно.

"Более низкая доходность по пенсионным резервам может объясняться более высокой долей акций в портфеле пенсионных резервов – котировки этого инструмента продолжили падение во втором квартале 2022 года. При этом больше крупных НПФ, работающих с НПО, не воспользовались возможностью фиксации цен активов, тогда как только один крупный фонд, работающий с ОПС, не зафиксировал стоимость активов", — говорится в обзоре.

По итогам первого полугодия только один НПФ из 28 показал отрицательную доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений (в первом квартале — 12). Максимальная доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ составила 10,8%, минимальная — минус 0,7%. Более высокую доходность, чем доходность инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компании ПФР по расширенному портфелю, показали пять НПФ (на них пришлось 9,9% совокупных пенсионных накоплений).

Положительную доходность в части размещения средств пенсионных резервов показали 35 фондов из 38 НПФ, работающих с НПО (в первом квартале — 13). На них пришлось 66,5% пенсионных резервов. Максимальная доходность от размещения пенсионных резервов составила 9,8%, минимальная — минус 2,5%.