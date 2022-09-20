МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Резервный банк Австралии намерен продолжить повышение процентных ставок для обуздания инфляции, но допускает замедление темпа таких повышений по мере приближения ставок к более нормальным уровням. Банк России готовится к завершению цикла снижения ключевой ставки

Опубликованные во вторник протоколы сентябрьского заседания правления РБА подтвердили, что политика центробанка не предопределена и будет корректироваться для сохранения устойчивости австралийской экономики.

"Члены правления считают, что при сохранении прежних условий основания для замедления темпа повышения ставок будут становиться сильнее по мере того, как краткосрочная ставка будет становиться более высокой", — говорится в протоколах.

На заседании 6 сентября РБА повысил краткосрочную процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 2,35%. Это стало пятым повышением ставки за пять месяцев. Всего ставка была увеличена на 225 базисных пунктов.