МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии выявил 236 интернет-игр с признаками финансовой пирамиды, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. Эксперт рассказал, что многие игры из Steam могут выйти на VK Play

"Сейчас получили распространение финансовые псевдоинтернет-игры. По факту — это не онлайн-игры сами по себе, а один из способов создания финансовых пирамид, когда ты за реальную, а не виртуальную валюту покупаешь виртуальные предметы, и потом пытаешься перепродать их", — рассказал он на пресс-конференции, посвященной проведению в Москве фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

"У нас за первое полугодие в этом году было выявлено 236 таких субъектов — интернет-игр с признаками финансовой пирамиды. Это большой рост, то есть это порядка 25% от всего количества всех нелегалов, которые мы выявили в первом полугодии. В прошлом году их было существенно меньше — мы наблюдаем существенный рост именно в этом году", — сказал он.

По его словам, за полгода ЦБ РФ выявил 2288 субъектов нелегальной деятельности, из них 954 — финансовые пирамиды. "Порядка 79% от всех выявленных нелегалов — это онлайн-субъекты", — добавил Лях.