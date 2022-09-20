МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии выявил 236 интернет-игр с признаками финансовой пирамиды, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Видеоигры

Эксперт рассказал, что многие игры из Steam могут выйти на VK Play

"Сейчас получили распространение финансовые псевдоинтернет-игры. По факту — это не онлайн-игры сами по себе, а один из способов создания финансовых пирамид, когда ты за реальную, а не виртуальную валюту покупаешь виртуальные предметы, и потом пытаешься перепродать их", — рассказал он на пресс-конференции, посвященной проведению в Москве фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

"У нас за первое полугодие в этом году было выявлено 236 таких субъектов — интернет-игр с признаками финансовой пирамиды. Это большой рост, то есть это порядка 25% от всего количества всех нелегалов, которые мы выявили в первом полугодии. В прошлом году их было существенно меньше — мы наблюдаем существенный рост именно в этом году", — сказал он.

По его словам, за полгода ЦБ РФ выявил 2288 субъектов нелегальной деятельности, из них 954 — финансовые пирамиды. "Порядка 79% от всех выявленных нелегалов — это онлайн-субъекты", — добавил Лях.