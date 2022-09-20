МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Объем структурных продуктов в портфелях неквалифицированных инвесторов за полтора года упал в два раза, до 136 миллиардов рублей, следует из сообщения Банка России. ЦБ сообщил о росте числа интернет-игр с признаками финансовой пирамиды

Структурный инвестиционный продукт состоит из нескольких финансовых инструментов с различными свойствами, например, один – рисковый с потенциально высоким доходом, второй – защитный – с низким.

"Объем структурных продуктов в портфелях неквалифицированных инвесторов с начала 2021 года по 31 июля 2022 года снизился в два раза, до 136 миллиардов рублей. Доля таких продуктов за аналогичный период сократилась на 5,6 процентного пункта, до 7,4%", — говорится в сообщении регулятора.

Продажи структурных продуктов неквалифицированным инвесторам были ограничены с начала 2021 года и вновь разрешены с началом процесса их тестирования для доступа на рынок (с октября 2021 года), поясняет ЦБ.

"Если накануне запрета только за одну последнюю неделю 2020 года неквалифицированные инвесторы купили сложных инвестиционных продуктов на 1,4 миллиарда рублей, то в период между запретом и вводом тестирования объем таких покупок был околонулевым. С началом тестирования он несколько вырос, но потом стал сокращаться и в настоящий момент не вызывает существенных опасений", — также говорится в сообщении Центробанка.